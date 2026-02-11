Termoeléctrica Guiteras aporta ya 150 megavatios al SEN

Sincronizada con el sistema electroenergético nacional (SEN) desde las 11:11 de la mañana de hoy, la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en la zona industrial de esta ciudad, genera ya unos 150 megavatios y se mantiene en proceso de subida de cargas.

Rubén Campos Olmo, director general de la planta, comentó a la Agencia Cubana de Noticias que la unidad se mantiene estable; el bloque unitario vuelve a tributar al SEN este miércoles tras concluir las labores de reparación de una avería en área de la caldera y realizar las pruebas pertinentes.

CTE Antonio Guiteras. Foto: Raúl Navarro

En publicación en Facebook del periodista José Miguel Solís, especializado en el sector, se expone que durante la noche concluyeron los trabajos de reparación, se realizaron exitosamente las pruebas neumáticas e hidráulicas y se procedió en la madrugada al encendido de la caldera.

Remontar los 200 megavatios de potencia está en la mira de los trabajadores de la termoeléctrica según manifestó a Solís el ingeniero Román Pérez Castañeda, subdirector técnico de la planta.

La parada a la cual se procedió el día 9 último tuvo su causa fundamental en un lugar donde no se trabajó durante el más reciente mantenimiento ligero a la Guiteras, surgió ya en la operación del bloque una vez que se reincorporó a la generación base.

Fundada por Fidel Castro, líder histórico de la Revolución cubana, la termoeléctrica Antonio Guiteras constituye una planta estratégica para el país por su capacidad de generación, su ubicación, y cuenta con un colectivo laboral de alto compromiso social.