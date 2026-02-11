Pronostican entrada de la Guiteras y una afectación de 1790 MW en el pico nocturno

La Unión Eléctrica informa que en el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1917 MW a las 18:40 horas.

La producción de energía de los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4349 MWh, con 824 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La nota agrega que la disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1005 MW, la demanda 1674 MW, con 703 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1050 MW.

Principales incidenciasAvería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la Unidad de la CTE Antonio Guiteras, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 401 MW fuera de servicio.

CTE Antonio Guiteras. Foto Raúl Navarro

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se pronostica la entrada de la CTE Antonio Guiteras con 210 MW (en proceso de arranque) y la unidad 2 de la CTE de Santa Cruz con 75 MW.

Con este pronóstico se prevé para el pico una disponibilidad de 1290 MW con una demanda máxima de 3050 MW, para un déficit de 1760 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1790 MW en este horario.