UNE prevé afectación de 1546 MW para pico nocturno

Este sábado se afectó el servicio por déficit de capacidad durante 18 horas con 55 minutos, quedando todo restablecido a las 00:36 horas de la madrugada de hoy, comenzando a afectar nuevamente el servicio eléctrico a las 05:23 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1536 MW a las 18:20 horas.

La producción de energía de los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3377 MWh, con 598 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1280 MW, la demanda 1740 MW, con 490 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 900 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidad 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 467 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se pronostica el completamiento de 70 MW en la unidad 1 Felton, la entrada de 4 motores de la Patana de Regla con 30 MW y entrada de 6 motores del Fuel de Moa con 84 MW.

Con este pronóstico se prevé para el pico una disponibilidad de 1464 MW con una demanda máxima de 2980 MW, para un déficit de 1516 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1546 MW en este horario.

(Tomado de UNE-MINEM)