Pronostica la UNE afectación de 1542 MW durante la noche de este sábado

La Unión Eléctrica (UNE) informó este sábado a través de su página web y redes sociales que a partir de las 05:36 horas, se reinició la afectación al servicio eléctrico por déficit de capacidad de generación.

Según el reporte de las 06:00 horas, la disponibilidad del SEN era de 1 280 MW frente a una demanda instantánea de 1 760 MW, resultando en 461 MW afectados. Para el horario del mediodía, se estima una afectación cercana a los 800 MW.

De acuerdo con la fuente, la capacidad se ve limitada por incidencias técnicas como averías en la Unidad 5 de la CTE Mariel, la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la Unidad 2 de la CTE Felton y la Unidad 6 de la CTE Antonio Maceo, así como por mantenimientos programados en la Unidad 5 de la CTE Nuevitas y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Adicionalmente, existen limitaciones en la generación térmica que mantienen 467 MW fuera de servicio.

Este viernes, el servicio se vio afectado por déficit de capacidad durante 20 horas con 10 minutos, lográndose la total normalización a las 00:31 horas de la madrugada del sábado. La máxima afectación se registró a las 18:20 horas, con un déficit de 1 618 MW.

De acuerdo con la entidad, el aporte de los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos, cuya producción total fue de 3 573 MWh, alcanzando una potencia máxima entregada de 641 MW durante el horario pico solar.

Para el período de mayor demanda de este sábado, se espera la incorporación de seis motores del Fuel Moa con 90 MW y de cinco motores de la patana de Regla con 40 MW. Asimismo, se pronostica el completamiento de la puesta en marcha de la Unidad 3 de la CTE Cienfuegos, aportando 78 MW.

Con estas entradas previstas, se calcula una disponibilidad máxima de 1 488 MW frente a una demanda máxima estimada de 3 000 MW. Esto generaría un déficit de 1 512 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones actuales, se pronostica una afectación de aproximadamente 1542 MW durante el horario pico vespertino.