Directivos de salud en Matanzas toman medidas ante la contingencia energética

Ante la contingencia relacionada con el déficit de combustible, el sector de la Salud se prepara tomando diversas medidas relacionadas con transportación de su personal, consultas externas, hospitalizaciones y el tratamiento a pacientes con determinadas patologías que requieren un servicio especial y diferenciado. Al respecto el periódico Girón conversó con Yamira López García, directora provincial de Salud Pública en Matanzas:

“Somos un sector que desde hace algún tiempo venimos trabajando también con algunas contingencias relacionadas con la disponibilidad de determinados recursos. En primer lugar, vamos a mantener la vitalidad de todas las instalaciones del Sistema: policlínicos, hospitales, hogares maternos, hogares de ancianos, Casas de Abuelos… La prioridad fundamentalmente va a estar centrada en el Programa de Tención Materno-Infantil, en pacientes oncológicos, las urgencias médicas y los pacientes con hemodiálisis.

Se determinó el cese temporal de las cirugías electivas, manteniéndose las cirugías urgentes, oncológicas y pediátricas (en el caso de la pediatría previa discusión del caso).

Se hacen, además, adecuaciones en los planes de consulta externa. En este sentido no es que se van a suspender, pero se reordenan en función también de una optimización del fluido eléctrico y de los locales. Por lo tanto, no van a dejar de ser atendidos los pacientes que acudan a estos servicios”.



¿Qué estrategias se trazaron con respecto a los pacientes de hemodiálisis y oncología?



“Tenemos en la provincia un total de 125 pacientes en régimen de hemodiálisis. Previa coordinación y hasta negociación con los ellos y la familia, decidimos un régimen de ingreso hospitalario para el cual ya están dispuestos las camas, con el objetivo de poder brindarles el tratamiento adecuado, pues necesitan hemodiálisis hasta tres veces en la semana. Ningún paciente se va a quedar sin la posibilidad del tratamiento.

Tenemos 90 pacientes oncológicos que reciben radioterapia en Matanzas. De ellos hay 10 de Mayabeque, 20 de La Habana y 60 pacientes de esta provincia. Recordar que la radioterapia requiere de electricidad, lo que implicaría mantener con vitalidad el grupo electrógeno u otras alternativas que la OBE ya está buscando. Hasta este minuto se mantiene activo para el total de pacientes. De tener ingresos en este servicio, también las capacidades están creadas.

El municipio de Matanzas tiene, además, 55 pacientes con quimioterapia ambulatoria; Cárdenas, con 25”.



En el caso del personal de la Salud que se desplazaba desde y hacia los municipios, ¿qué decisión se tomó?



“Se reordenan 30 médicos entre especialistas y residentes que viajaban (o bien de la capital provincial hacia otros municipios o de esos propios municipios hacia la capital provincial) y estaban vinculados a los hospitales Faustino y Pediátrico. Estos médicos van a estar ubicados en los lugares cercanos a su residencia, fortaleciendo la Atención Primaria de Salud.

Los recursos humanos de Enfermería prácticamente andan sobre ruedas, un total de 127 enfermeras viajan, en lo fundamental están vinculadas a los servicios de atención al grave. Estamos hablando de las enfermeras especializadas en Neonatología, Terapias Intensivas, Salones de Operaciones y las propias enfermeras de las hemodiálisis. En este caso se han creado brigadas que van a trabajar por un período mínimo de 72 horas y máximo de 7 días, lo que estaría comenzando a partir del próximo lunes.

El trabajo organizado de esta manera es una experiencia que ya tuvimos en la Covid-19, donde se habilitaron etapas de descanso y trabajo dentro de los propios centros asistenciales, en los que se han generado las condiciones para que ellas puedan descansar y cumplir con sus horarios como es pertinente”.



¿Decisiones sobre otros recursos?



“Recursos como los refrigerados, las vacunas y el propio banco de sangre, se trasladan hacia los lugares protegidos con electricidad, fundamentalmente hacia nuestros hospitales. El Banco de Sangre se movió hacia el hospital pediátrico provincial, con el objetivo de poder mantener la vitalidad de estos servicios que son imprescindibles para el tratamiento.

También se realizará la optimización del transporte sanitario. La provincia cuenta con 16 ambulancias previstas para la emergencia y la urgencia.

Esta es una situación sobre la que no tenemos todas las respuestas ni todas las soluciones. Sería un día a día, un minuto a minuto, pero el sistema va a mantenerse activado en su totalidad. Los directivos estaremos en función de la organización y de que el pueblo y los pacientes tengan la menor cantidad de afectaciones posibles.

Reiterar el compromiso del sistema de Salud, de sus directivos, de estar al tanto siempre de cada una de de las situaciones que pudieran presentarse en el camino, teniendo en cuenta lo que se prevé en cuanto a afectaciones del transporte por el déficit de combustible y también los cortes energéticos que obedecen a las mismas causas”.