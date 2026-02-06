Unión Eléctrica estima afectación de 1760 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas, quedando todo restablecido a las 01:11 de la madrugada de hoy y se comenzó a afectar a las 05:00. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1844 MW a las 18:20 horas.

La producción de energía de los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2091 MWh, con 393 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1255 MW, la demanda 1745 MW, con 519 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 950 MW.

Se encuentran en avería: unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Renté.

Se encuentran en mantenimiento la unidad 4 de la CTE Cienfuegos y la unidad 5 de la CTE Diez de Octubre.

Las limitaciones en la generación térmica son de 525 MW.

Para el horario pico se espera la entrada de 5 motores del Fuel Moa con 75 MW, la entrada de 5 motores de la patana de Regla con 64 MW.

Con este pronóstico se prevé en el horario pico una disponibilidad de 1394 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1730 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1760 MW en este horario. (Con información de la Unión Eléctrica)

