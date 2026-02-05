En Central Jesús Sablón se alistan para la zafra

El Central Jesús Sablón Moreno, del municipio de Calimete, realiza las pruebas pertinentes para dar comienzo a la zafra a inicios de la semana próxima, según información de Jorge Luis Bregio Bejerano, director general de esa empresa agroindustrial azucarera.

Para este año, la entidad preparó una serie de condiciones en aras de evitar problemas que la han afectado en zafras anteriores. La primera de ellas, relacionada con el déficit energético que afectaba al central, por lo que se instaló un turbogenerador gracias al cual, moliendo a un 65 % de su capacidad, se entregarán al país 14 MW al día, cifra que aumentará mientras más caña sean capaces de moler.

Otro tema que afectaba las zafras era la falta de fertilizantes, resuelta a partir de este año gracias a un negocio de intercambio con una empresa rusa que aportará el producto necesario para sembrar hasta 3 000 hectáreas (ha) de caña.

En estos momentos, la Jesús Sablón tiene sembradas 1 020 ha de la gramínea, que responden a las condiciones anteriores de trabajo y otros factores como los incendios, y se propone plantar para el próximo ciclo 1 815 gracias a las nuevas facilidades técnicas.

La ciencia es otro campo en el que la empresa está invirtiendo, con 11 proyectos en conjunto con universidades cubanas que incluyen, por ejemplo, la venta de semillas transgénicas, lo cual contribuirá también al ingreso de divisas.

Asimismo, la entidad complementa sus pérdidas de años anteriores con la diversificación de sus producciones, específicamente de alimentos como el frijol, la soya y el maíz; y potencia la agricultura de precisión y la vigilancia estricta a los consumos de combustible como garantías de un correcto empleo de los recursos. (Foto: tomada del perfil de Facebook de Mario Sabines Lorenzo)

Lea también