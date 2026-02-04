Se pronostican 1540 MW de máxima afectación

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante 21 horas con 20 minutos, quedando todo restablecido a las 02:01 horas de la madrugada de hoy, comenzando a afectar nuevamente el servicio eléctrico a las 05:04 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1781 MW a las 18:20 horas.

La producción de energía de los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3206 MWh, con 606 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1440 MW, la demanda 1860 MW, con 439 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 750 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 728 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se prevé una disponibilidad de 1440 MW con una demanda máxima de 2950 MW, para un déficit de 1510 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1540 MW en este horario.