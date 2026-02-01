Principal

Concluye primera edición de Puentes Poéticos

Este sábado, tras cinco jornadas de lecturas y presentaciones de libros, concluyó el Primer Festival Internacional de Poesía Puentes Poéticos.

El programa de la clausura comenzó con un homenaje a la poeta estadounidense Margaret Randall, quien no pudo asistir al evento producto de las nuevas medidas del gobierno de Donald Trump, y envió unas palabras de saludo al Festival; a Cuba, país donde vivió durante 11 años; y especialmente a Matanzas.

Acto seguido, los investigadores Urbano Martínez Carmenate y Mireya Cabrera Galán protagonizaron un coloquio sobre la figura de José María Heredia, a quien está dedicada esta gran fiesta de la poesía y cuya trágica vida constituye material para interesantes debates.

El espacio resultó propicio para efectuar la premiación del concurso Entre dos aguas, que recayó esta vez en los poemarios Fresco de Pompeya, del holguinero Erian Peña Pupo, y Las edades de hierro, de la matancera Náthaly Hernández Chávez.

Puentes Poéticos llega a su fin luego de jornadas intensas donde los versos recorrieron la ciudad de la mano de sus invitados, quienes de seguro no olvidarán lo vivido en estos días de reencuentros y celebración.El Festival termina, pero las ganas de hacer y compartir la poesía no cesan, así que desde hoy queda lanzada la convocatoria para su segunda edición, en enero de 2027.

