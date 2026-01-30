Unión Eléctrica prevé afectación de 1785 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1890 MW a las 18:30 horas.

La producción de energía de los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2528 MWh, con 488 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1220 MW, la demanda 2000 MW, con 896 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1150 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 5 de Nuevitas, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 3 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidades 2 y 3 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la CTE Antonio Guiteras.

Limitaciones en la generación térmica: 329 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se estima la entrada de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz con 80 MW, la entrada de la unidad 6 de la CTE Renté con 45 MW (en proceso de arranque).

Con este pronóstico para el pico se prevé una disponibilidad de 1325 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1755 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1785 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

