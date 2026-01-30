Partido: Jagüey Grande y Ciénaga de Zapata analizan potencialidades

Los municipios de Jagüey Grande y Ciénaga de Zapata celebraron este jueves Plenos Extraordinarios del Partido Comunista de Cuba, con el objetivo común de evaluar críticamente el trabajo realizado durante 2025 y refrendar los compromisos estratégicos para el año en curso, centrados en el desarrollo económico local y la defensa de la nación.

Las sesiones, presididas por funcionarias del Comité Central y por el primer secretario del Partido en la provincia de Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, junto a las principales autoridades políticas y gubernamentales de cada territorio, profundizaron en alternativas para incrementar la generación de divisas, la producción de alimentos, la defensa del país y la generación de energía.

Jagüey Grande: Énfasis en el empleo joven y la sostenibilidad

En el municipio de Jagüey Grande, la primera secretaria del Partido, Hanny Martínez Martínez, destacó los avances en la vinculación laboral de los jóvenes. “Ha disminuido el número de jóvenes desvinculados del trabajo gracias a la labor de los trabajadores sociales y las ferias de empleo en los diferentes consejos populares”, afirmó.

Por su parte, Jorge Junior Pedré González, director agrícola de la Empresa Agroindustrial Victoria de Girón, informó sobre el cumplimiento de la campaña de invierno y la preparación de varias entidades para utilizar fuentes de energía renovable.

La Dra. Alina Montenegro Izquierdo, coordinadora política del Consejo Popular Sur, argumentó sobre la importancia de fortalecer el trabajo en las circunscripciones para completar las estructuras de las organizaciones y lograr un desarrollo territorial integral.

Ciénaga de Zapata: Innovación y exportación desde el humedal

En la Ciénaga de Zapata, el primer secretario del Partido, Bienvenido Roig Chirino, expuso una estrategia innovadora para incentivar el ingreso de divisas en 2026. Esta incluye la confección de aceite de melaleuca –a partir de esa planta invasora del humedal– y la exportación de productos autóctonos como el cangrejo rojo y el cobo.

El intendente Oslay Díaz Pagés aportó que ya se certificaron productos de tres fincas para la exportación, entre ellos el chile habanero, y se definieron estrategias para incrementar el turismo de naturaleza y rural.

Pablo Bouza Rodríguez, director general de la Empresa para la Conservación de la Ciénaga de Zapata, aportó al debate reflexiones sobre las trabas existentes para comercializar en divisas con otras entidades, un asunto de interés general para la economía.

Unidad en los objetivos estratégicos

En ambos plenos, miembros y directivos coincidieron en la necesidad de fortalecer las estructuras políticas, especialmente las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas, y de mejorar el entramado empresarial en beneficio de cada municipio. También se subrayó la importancia de propiciar encadenamientos productivos que dinamicen la economía local.

Estos encuentros municipales dan continuidad al ciclo de análisis iniciado con el Pleno Extraordinario Provincial del pasado 23 de enero y reflejan la aplicación concreta, desde las realidades locales, de las prioridades nacionales definidas por el Partido para impulsar la economía y el bienestar del pueblo. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

