Unión de Reyes traza compromisos para 2026 tras profundo análisis en Pleno del Partido

El Pleno del Comité municipal del Partido Comunista de Cuba en Unión de Reyes realizó un profundo análisis autocrítico de los resultados del año 2025 y definió las estrategias y compromisos de trabajo para el actual 2026, en un ejercicio que da continuidad directa a las orientaciones emanadas del reciente Pleno Extraordinario Provincial y del XI Pleno del Comité Central.

La sesión de trabajo, presidida por Yaumara Quesada Ajuria y Mireldis Coba Cueto, funcionarias del Comité Central del Partido, junto a Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido en la provincia de Matanzas, y Arlen González Luis, primera secretaria en el municipio, evaluó el cumplimiento de las tareas políticas, económicas y sociales, así como el impacto de las acciones en las comunidades y centros laborales.

Este Pleno municipal es el primero que se desarrolla en la provincia tras la celebración del Pleno Extraordinario del Comité provincial del PCC en Matanzas el pasado 23 de enero, el cual contó con la presencia del Primer Secretario del Comité Central y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del miembro del Buró Político, Roberto Morales Ojeda.

Durante el debate, se identificaron desafíos pendientes que marcan la agenda para el municipio, sobre todo en las insuficiencias en la exportación y captación de divisas, incumplimientos en los planes de transporte y en producción de alimentos. Estos temas, junto a prioridades nacionales como la estabilidad energética, la producción de alimentos y la defensa de la Patria, centraron los análisis.

El Pleno también se enfocó en identificar insuficiencias y potencialidades propias para perfeccionar el quehacer partidista, con un enfoque en soluciones concretas y en fortalecer la unidad como pilar esencial del trabajo político.

Con vistas al año en curso, los miembros del comité municipal trazaron compromisos de trabajo enfocados en elevar la preparación y cohesión de los dirigentes y la militancia. El objetivo es avanzar en el cumplimiento de las prioridades definidas para el desarrollo local, siempre en correspondencia con las orientaciones del Partido a nivel nacional.

La reunión subrayó que el éxito de estos compromisos depende de la activa participación popular y del rol esencial de los jóvenes, bajo el principio de que todos los proyectos deben concebirse y ejecutarse con el concurso activo del pueblo. Este Pleno en Unión de Reyes representa, por tanto, un paso en la implementación territorial de una estrategia nacional dirigida a impulsar la economía y el bienestar social desde la base. (Con información y fotos de Radio Unión Matanzas)