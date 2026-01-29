Principal

Termoeléctrica Guiteras fuera del SEN

Foto del avatar 29 de enero de 2026 0 comment
Termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas

La central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras de Matanzas salió del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) este jueves para trabajar en averías que generan un sobreconsumo de agua.

«El principal objetivo es disminuir el consumo de agua, eliminando la avería en el recalentador de la caldera y otras pérdidas existentes. También se ejecutarán otras acciones como el lavado de los CAR (calentador de aire regenerativo) y eliminar defectos que nos permitan llegar hasta marzo con mejores indicadores«, refirió el doctor en ciencias Román Pérez Castañeda, director técnico de la CTE matancera.

Según el directivo la parada debe extenderse entre 72 y 96 horas. Los trabajos en la caldera están previstos a comenzar en la jornada de viernes.

Tras el mantenimiento el mayor bloque unitario del país, enclavado en Matanzas, debe elevar la carga desde 180 MW hasta 220-240 MW. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también

Una tradición que se retoma A través del hilo

Muestra A través del hilo, rescate de la tradición textil. Foto: Jessica Mesa Duarte

Jessica Mesa Duarte – Una mirada diferente a la tradición de la técnica textil proponen las artistas aficionadas Claudia Palomo Rivas y María Cecilia Celestrín Penabade… Leer más»

Recomendado para usted

Ahí está Martí

Ahí está Martí

Plegaria a los algoritmos por un casi desconocido

Plegaria a los algoritmos por un casi desconocido

Pueblo Nuevo: El barrio santuario de la ciudad de Matanzas

Pueblo Nuevo: El barrio santuario de la ciudad de Matanzas

Foto del avatar

Sobre el autor: Ana Cristina Rodríguez Pérez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *