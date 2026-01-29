Politico ha revelado que la administración Trump estaría considerando nuevas tácticas para generar un cambio de régimen en Cuba. Varias figuras críticas con el gobierno cubano valorarían presentar ante el presidente la propuesta de aplicar un bloqueo total a las importaciones de petróleo de la isla, según indica el medio estadounidense.

La medida, de terminarse aprobando, estaría justificada —desde la lógica norteamericana— en la Ley Helms-Burton, que codifica una serie de sanciones contra las transacciones financieras y comerciales de nuestra nación y que, ya en el pasado, utilizó el propio mandatario para amparar su política.

La posibilidad de un cerco energético sobre Cuba viene levitando desde que a inicios de año Estados Unidos secuestrase al presidente Nicolás Maduro y su esposa, forzando futuras negociaciones y concesiones al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

A partir de tales acontecimientos, el propio Donald Trump, el secretario de Estado y otros políticos han lanzado de manera recurrente la amenaza de cortar en su totalidad los envíos de petróleo venezolano que, desde la llegada de Chávez al poder, habían supuesto un salvavidas frente a la asfixia económica de Washington.

Amenaza de Trump

Las informaciones compartidas por Politico coincidieron, a su vez, con una nota de prensa emitida por Reuters, aseverando que el gobierno mexicano estaría revisando la continuidad de los envíos de hidrocarburos a la mayor de las Antillas, como resultado de las presiones militares de Estados Unidos en el Caribe y como consecuencia del temor cada vez más extendido a ser objeto de represalias por parte de la Casa Blanca, en un momento en que el país insiste en negociar una revisión del T-MEC.

A apenas unos días de estas divulgaciones, distintos medios reseñaban que Pemex había retirado, sin explicación pública, un embarque con destino a Cuba de su calendario de exportaciones. De acuerdo a Bloomberg, según cita El País, la petrolera mexicana canceló una operación planificada para arribar a finales de enero.

El martes 27, durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta de la nación azteca, Claudia Sheinbaum, aseguraba que la ayuda humanitaria en materia energética proseguiría. En la propia conferencia, sin embargo, la mandataria expresaba que las exportaciones de Pemex no concernían al gobierno. Sin declaraciones públicas por parte de la empresa, la continuidad de los envíos es incierta.

Sheinbaum: «La ayuda humanitaria a Cuba continúa»

¿Aplicará Estados Unidos un bloqueo total?

Las tensiones han venido escalando hasta alcanzar niveles cercanos a los momentos más álgidos del diferendo histórico entre ambas naciones. Las presiones contra México, como contra la nación bolivariana, perseguirían asestar un golpe crítico al maltrecho sistema electroenergético, agudizando una crisis que persigue el objetivo de provocar protestas por parte de la ciudadanía.

Pero, si bien cada presidente norteamericano ha apostado por la aplicación de sanciones económicas, financieras y comerciales como instrumento para forzar un cambio político, ninguno ha terminado apelando a un cerco total, a excepción de John F. Kennedy en un contexto muy específico.

Aunque desde Washington vienen siendo recurrentes las declaraciones ofensivas en relación con Cuba, así como la filtración de informaciones entre la prensa norteamericana, resulta probable que todo responda a una estrategia de cabildeo o presión retórica contra La Habana y sus aliados.

Que distintas figuras cercanas a Trump, o el propio presidente, valoren forzar un cambio de régimen mediante un bloqueo total, no entraña que realmente lo terminen haciendo. Al autócrata poco le importará el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, que violaría con una acción así; pero sí le preocuparía, no obstante, la repercusión que una acción de tal envergadura pudiera generar en el terreno migratorio o las consecuencias que pudiera tener frente a la competencia por las elecciones de medio término.

Lo que Washington probablemente tenga a mano, y valore emplear realmente, es impedir la llegada de crudos venezolanos y, como se ha dicho, las presiones retóricas que pudieran disuadir a empresas petroleras o navieras de sostener intercambios con Cuba. A partir de ello, en el Despacho Oval pudieran valorar la adopción de otras estrategias a futuro. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

