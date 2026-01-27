Se pronostican 1835 MW de máxima afectación

En el día de ayer, según informa la UNE, se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1951 MW a las 18:40 horas.

La producción de energía de los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3090 MWh, con 642 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1270 MW, la demanda 2000 MW, con 740MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, Unidades 5 y 6 de Nuevitas, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 3 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Sata Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 446 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se estima la entrada de la unidad 6 de la CTE Nuevitas con 75 MW.

Con este pronóstico para el pico se prevé una disponibilidad de 1345 MW con una demanda máxima de 3150 MW, para un déficit de 1805 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1835 MW en este horario.

