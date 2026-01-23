Unión Eléctrica estima afectación de 1970 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1930 MW a las 18:40 horas.

La producción de energía de los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3186 MWh, con 711 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1260 MW, la demanda 2229 MW, con 1011 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1200 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 5 y 8 de la CTE Mariel, Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, Unidades 5 y 6 de Nuevitas, Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Sata Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 466 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Con este pronóstico para el pico se prevé una disponibilidad de 1260 MW con una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 1940 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1970 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

