Trump, la OTAN y el show en Davos

El Foro Económico Mundial de Davos 2026 pasará a la historia no por sus paneles sobre sostenibilidad, sino por haber sido el escenario de una extorsión diplomática sin precedentes. Bajo el cielo plomizo de los Alpes suizos, Donald Trump ha escenificado el último acto de su doctrina de “seguridad nacional transaccional”, dejando a la Unión Europea en una posición que se balancea entre el alivio momentáneo y la humillación.

Si el 20 de enero el mundo contenía el aliento ante la amenaza de aranceles punitivos del 25%, al día siguiente el magnate neoyorquino ha operado un giro de guion maestro: la cancelación de la guerra comercial a cambio de abrir las puertas de Groenlandia.

Tras una reunión que el propio Trump calificó de “muy productiva” con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se ha anunciado un marco de negociación que redefine la presencia de Estados Unidos en la región ártica. Aunque Dinamarca se apresuró a declarar que la soberanía de la isla es una “línea roja” que no se cruzará, el lenguaje utilizado por la Casa Blanca sugiere una realidad mucho más cruda.

Para Trump, Groenlandia no es una nación autónoma bajo la corona danesa, ni un territorio con una cultura inuit milenaria que merece respeto institucional; es, en sus propias palabras, “un pedazo de hielo, frío y mal ubicado”, cuya propiedad es indispensable para lo que él denomina la “paz mundial”. Washington ha dejado claro que los acuerdos de arrendamiento de la Base Aérea de Pituffik o las licencias de uso compartido ya no son suficientes para los desafíos de la década de 2020. El pragmatismo descarnado de este nuevo año dicta que solo la propiedad total garantiza la defensa frente a los sistemas defensivos hechos por Rusia y China que, según el mandatario, ya contaminan el territorio.

Mientras líderes como el francés Emmanuel Macron califican las pretensiones estadounidenses de inaceptables, la estructura misma de la OTAN parece estar cediendo ante la presión. El anuncio de una negociación inmediata sobre la gestión de la isla demuestra que Europa ha perdido la capacidad de decir “no” sin enfrentarse al abismo económico.

La Unión Europea se encuentra hoy atrapada en una pinza perfecta: por un lado, el encarecimiento de la energía que ahora le suministra —a precio de mercado estadounidense— su supuesto protector transatlántico tras la desconexión total con el gas ruso; y por otro, la fuga masiva de capitales hacia Estados Unidos, impulsada por leyes de subsidios proteccionistas que han dejado a la industria del Viejo Continente en una desventaja competitiva insalvable.

La retórica de la “autonomía estratégica” europea, que durante años llenó los discursos de los eurócratas en los pasillos de Bruselas, se ha revelado en este Davos 2026 como un espejismo. La realidad es que, sin una capacidad de defensa independiente y con una dependencia tecnológica crítica de Silicon Valley y del complejo militar-industrial de Virginia, Europa no es ya un socio de Estados Unidos, en todo caso sería un cliente que ha dejado de pagar sus cuotas y ahora debe entregar sus activos físicos para saldar la cuenta. Detrás de la supuesta seguridad nacional y la contención de la amenaza euroasiática, el Foro Económico Mundial ha revelado la verdadera naturaleza del interés por Groenlandia.

El borrador del acuerdo menciona explícitamente «derechos preferenciales de exploración y explotación minera». En un mundo que se disputa frenéticamente el control de las tierras raras —neodimio, galio, praseodimio y otros minerales críticos para la transición tecnológica, la microelectrónica y la maquinaria militar moderna—, la isla ártica actúa como el botín definitivo para la geopolítica.

Groenlandia posee uno de los yacimientos no explotados más grandes del planeta, abarcando cifras de hasta 1.5 millones de toneladas de las llamadas tierras raras. Quien lo controle, formará parte de la cadena de suministros de las baterías del futuro, los imanes de los cazas de sexta generación y la infraestructura física de la inteligencia artificial de la próxima década.

Trump, con su instinto de promotor inmobiliario aplicado a la gran estrategia, entiende que el valor de un terreno no reside en su clima o en su historia, sino en lo que hay debajo de él y en quién más lo desea. Al expulsar de facto otras presencias de los proyectos mineros groenlandeses, Washington no solo asegura su propio suministro, sino que asfixia estratégicamente el de sus competidores.

Trump ha sido transparente en su desprecio por las formas diplomáticas tradicionales al afirmar que fue estúpido devolver Groenlandia a Dinamarca después de la Segunda Guerra Mundial. En la visión de Washington para 2026, los territorios estratégicos del hemisferio occidental pertenecen, por derecho de fuerza, a la potencia hegemónica.

El Foro de Davos continuará hasta este 23 de enero, pero ahora con una atmósfera de derrota disfrazada de estabilidad financiera. La Unión Europea respira aliviada porque no le han subido los impuestos al champán, al queso o a los coches de lujo, pero el precio ha sido entregar la llave del Ártico. Se ha evitado una crisis inmediata a cambio de una amputación estratégica a largo plazo de la que Europa difícilmente podrá recuperarse.

La pregunta que queda flotando en el aire de Suiza es si Dinamarca podrá resistir la presión de una administración que ya no usa metáforas, sino ultimátums, y es que lo ocurrido este 21 de enero es la confirmación de que la Unión Europea ha pasado de ser un jugador a ser la moneda con la que Estados Unidos paga sus facturas de seguridad global. Groenlandia es el síntoma, y la irrelevancia europea es la enfermedad.