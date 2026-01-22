Evalúa Poder Popular gestión gubernamental en el territorio

El municipio de Jagüey Grande y su gestión ante las ilegalidades e indisciplinas sociales centraron parte del Consejo.

Diversos puntos de la gestión gubernamental en el territorio se analizaron en la mañana de este miércoles, como parte del Consejo Provincial del Poder Popular, en el salón Blas Roca, de la Sala de Gobierno.

El intercambio estuvo presidido por la gobernadora Marieta Poey Zamora y el vicegobernador Lázaro Vicente Suárez Navarro, e integrado, además, por los coordinadores de Programas y Objetivos, presidentes y vicepresidentes de las Asambleas Municipales del Poder Popular e intendentes.

Entre los temas figuró el comportamiento del delito, con un llamado a que los grupos de atención social actúen con mayor eficacia en la prevención de este fenómeno. Los municipios de Matanzas y Cárdenas constituyen los principales escenarios de mayor incidencia, acorde a las valoraciones del Ministerio del Interior.

Noel Sánchez Roque, coordinador gubernamental, abordó varias complejidades de esta problemática, como la implicación notable de menores de edad y jóvenes en un rango de 16 a 21 años y la disminución del hurto y sacrificio de ganado mayor en contraste con el incremento del homicidio entre los indicadores.

La gestión de la Administración Municipal de Jagüey Grande ante ilegalidades e indisciplinas sociales, en la comercialización y en cobro de multas, también formó parte del análisis, con la lectura de un informe de la comisión del Poder Popular asignada a evaluar dicho territorio.

De allí se abordó con especial énfasis el incumplimiento de deudas e inspecciones y la necesidad de cubrir plazas de importancia operativa, para lo cual se dieron indicaciones precisas acerca de la capacitación a futuros trabajadores y directivos en esa esfera.

La política de cuadros y la estructura administrativa del órgano, así como el cumplimiento del Programa de Gobierno para Corregir Distorsiones y Reimpulsar la Economía, relacionado con el incremento de la producción nacional, con énfasis en los alimentos, fueron otros de los puntos discutidos durante el encuentro. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también