UNE pronostica 2000 MW de afectación

En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1933 MW a las 18:30 horas, superior a lo planificado por salida de las patanas de Melones y Regla.

La producción de energía de los 38 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 1736 MWh, con 328 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Actualización del Sistema Eléctrico Nacional

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1195 MW, la demanda 2014 MW, con 819 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1200 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, Unidad 6 de Nuevitas, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Sata Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 593 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el horario Pico se espera la entrada de la unidad 5 de la CTE Renté (En proceso de arranque) con 65 MW.

Con este pronóstico para el pico se prevé una disponibilidad de 1260 MW con una demanda máxima de 3230 MW, para un déficit de 1970 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2000 MW en este horario.