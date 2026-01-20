UNE prevé 1855 MW de máxima afectación

En el día de ayer, de acuerdo a la nota informativa de la UNE, se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1764 MW a las 18:10 horas.

La producción de energía de los 38 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2085 MWh, con 398 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1180 MW, la demanda 2100 MW, con 879 MW. En el horario de la media se estima una afectación de 1250 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 5 y 8 de la CTE Mariel, Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Sata Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 548 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 101 centrales de generación distribuida con 927 MW. 40 MW de la Patana de Regla. 105 MW del Fuel de Mariel. 156 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 1228 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el horario Pico se espera la entrada de la unidad 8 de la CTE Mariel (En proceso de arranque) con 60 MW, la entrada de los motores de la Patana de Regla con 40 MW y la entrada de 105 MW del Fuel de Mariel.

Con este pronóstico para el pico se prevé una disponibilidad de 1325 MW con una demanda máxima de 3150 MW, para un déficit de 1825 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1855 MW en este horario.

