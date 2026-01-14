UNE prevé 1795 MW de afectación

En el día de ayer, según informa la UNE, se afectó el servicio desde las 04:15 de la madrugada y se mantiene la afectación hasta el momento. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1911 MW a las 18:40 horas, superior a lo planificado por la salida de la unidad 6 de la CTE Renté y la demanda superior al pronóstico.

La producción de energía de los 37 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3076 MWh, con 571 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1420 MW, la demanda 2050 MW, con 660 MW. En el horario de la media se estima una afectación de 900 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Nuevitas, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 3 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Sata Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 702 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 95 centrales de generación distribuida con 887 MW. 169 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 1056 MW.



Pronóstico para el horario pico

Al pico se pronostica la entrada de la unidad 6 de la CTE Renté (en proceso de arranque) con 40 MW y la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre (Nuevitas) con 75 MW.

Para el pico se prevé una disponibilidad de 1535 MW con una demanda máxima de 3300 MW, para un déficit de 1765 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1795 MW en este horario.

