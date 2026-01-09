En el marco de las alternativas comerciales que nos ofrece el experimento de cambio de gestión de los medios de prensa, el Periódico Girón da inicio a un proceso de licitación, abierto por un período de 15 días, para el arrendamiento de un local destinado a oficinas.

CONVOCATORIA PÚBLICA A LICITACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A OFICINAS

ENTIDAD LICITANTE: PERIÓDICO GIRÓN

Dirección: Manzano (Maceo), entre Santa Teresa y Zaragoza, ciudad de Matanzas, Matanzas

Teléfono: 45245657

Correo electrónico: direccion@giron.cip.cu

BASE LEGAL: La presente convocatoria se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en la RESOLUCIÓN 149/2024 del Ministerio de Economía y Planificación, en particular lo establecido en sus Artículos 13 y 14, relativos a la licitación de bienes y servicios estatales a actores económicos no estatales.

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Arrendamiento de un local de 35 metros cuadrados ubicado en las instalaciones del Periódico Girón, destinado exclusivamente para uso como oficinas. El contrato no implica cesión de capacidades productivas, ni enajenación de bienes, conforme al Artículo 13.2 de la Resolución 149/2024.

CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL: Superficie: 35 m². Dentro de las instalaciones del Periódico Girón, con acceso independiente. Servicios incluidos: Electricidad, agua, climatización básica y acceso a áreas comunes. Uso permitido: Oficinas administrativas, comerciales o profesionales. No se permite uso industrial, comercial minorista directo al público ni actividades que generen ruido o tráfico excesivo.

DESTINATARIOS: Actores económicos no estatales legalmente constituidos y registrados en el Registro Mercantil de la República de Cuba, que cuenten con capacidad técnica, financiera y administrativa para asumir el arrendamiento.

PLAZO DE DURACIÓN DE LA LICITACIÓN: 15 días naturales a partir de la publicación de esta convocatoria.

ENTREGA DE OFERTAS: Lugar: Recepción del Periódico Girón, en la dirección indicada. Fecha límite: 24 de enero de 2026.

Formato: Sobre cerrado con la identificación: “OFERTA PARA ARRENDAMIENTO DE LOCAL – PERIÓDICO GIRÓN”

APERTURA DE OFERTAS: Fecha: 27 de enero de 2026, 9:00 a.m. en la sede del Periódico Girón, con carácter público, en presencia de los oferentes que deseen asistir.

CONTENIDO MÍNIMO DEL PLIEGO DE LICITACIÓN:

Los interesados deberán presentar una oferta que incluya, como mínimo:

1. Objeto de la licitación: Arrendamiento de local para oficinas de 35 m².

2. Identificación completa del licitante:

– Nombre o razón social.

– Registro Mercantil y número de identificación fiscal.

– Domicilio legal y teléfono.

– Nombre del representante legal.

3. Plazo de duración de la licitación: 15 días naturales

4. Condiciones específicas propuestas:

– Monto de renta mínima mensual ofertada (en CUP).

– Propuesta de duración del contrato (mínimo 1 año, máximo 3 años).

– Plan de uso del espacio.

– Compromiso de cumplimiento de normas internas del Periódico Girón.

5. Documentación anexa:

– Copia del Registro Mercantil.

– Certificación de cumplimiento tributario.

– Declaración jurada de capacidad financiera.

6. Lugar y fecha de entrega: Recepción del Periódico Girón, antes de la fecha límite.

7. Lugar, fecha y hora de apertura: Sede del Periódico Girón, [fecha y hora indicadas].

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

– Oferta económica más favorable (mayor renta mínima mensual ofertada).

– Solvencia técnica y financiera del oferente.

– Compatibilidad del uso propuesto con la actividad institucional del Periódico Girón.

– Experiencia previa en arrendamientos similares (será valorada).

DERECHOS Y OBLIGACIONES ESENCIALES:

– El arrendatario se compromete al pago puntual de la renta y los servicios adicionales.

– No se permiten subarrendamientos ni cesiones del espacio sin autorización expresa.

– El Periódico Girón se reserva el derecho de supervisar el uso del local.

– El incumplimiento de las condiciones dará lugar a la rescisión del contrato.

OBSERVACIONES:

– Esta licitación es abierta, conforme al Artículo 14.2 de la Resolución 149/2024.

– Cualquier aclaración o consulta podrá ser solicitada por escrito en la dirección del Periódico Girón antes de los 10 días previos al cierre de la convocatoria.

– El Periódico Girón se reserva el derecho de declarar desierta la licitación si ninguna oferta cumple con los requisitos establecidos.