Ratifican a Amanda Hernández Boffill al frente de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en Matanzas

La Asamblea Provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) en Matanzas concluyó este viernes con la ratificación como presidenta de la joven Amanda Hernández Boffill, en una sesión que combinó profundos análisis y razonamientos con momentos de alegría y compromiso revolucionario.

El evento, que contó con la presencia del primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, Mario Sabines Lorenzo, y la gobernadora Marieta Poey Zamora, marcó el cierre de un proceso de debates y el inicio de una nueva etapa de trabajo para la organización estudiantil en el territorio.

Durante las sesiones de trabajo, los estudiantes matanceros compartieron «momentos de alegrías, de tristeza y de profundos análisis», en un ambiente caracterizado por «criterios que nos inspiran a seguir defendiendo nuestras conquistas», según reflejaron ublicaciones del perfil de la organización en redes sociales.

En sus palabras de cierre, la reelecta presidenta Hernández Boffill asumió el reto de conducir la organización en la nueva etapa, consciente de los desafíos que enfrenta el estudiantado matancero en las actuales condiciones.

«Solo fue el final y el inicio de una nueva etapa de trabajo y de reto para los nuevos miembros, pero seguro que juntos, como organización juvenil saldremos victoriosos», afirmó la joven dirigente estudiantil, reflejando el optimismo y la determinación que caracterizaron el desarrollo de la asamblea.

El evento reafirmó el papel protagónico de la FEEM en la defensa de los intereses y derechos de los jóvenes estudiantes, de los logros de la Revolución y en la formación integral de los jóvenes matanceros, quienes asumieron el compromiso de continuar contribuyendo al desarrollo de su provincia y de Cuba.