Notable cambio de tiempo para el lunes

Si se cumplen las proyecciones de los modelos, el próximo lunes 10 de noviembre llegará un frente frío a la región occidental de Cuba, acompañado por un aumento en la probabilidad de ocurrencia de chubascos y lluvias.

La Máster en Ciencias Ailyn Justiz Águila, jefa del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, informó a Granma que, tras la llegada del sistema, comenzará a influir sobre esta porción del archipiélago cubano una masa de aire frío de origen continental, la cual producirá un notable descenso de las temperaturas para el mes de noviembre.

Asimismo, se prevé un incremento en la velocidad de los vientos de componente noroeste y norte con velocidades de hasta 35 kilómetros por hora, superiores en rachas, principalmente en zonas de la costa norte, condición que generará marejadas en ese litoral del occidente del país, aseveró la especialista.

Este marcado cambio de tiempo se extenderá luego al resto del territorio nacional.