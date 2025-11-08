Guiteras próxima a salida por mantenimiento

La central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras de Matanzas tiene previsto salir del Sistema Electronergéticoo Nacional (SEN) este fin de semana por un mantenimiento programado, según confirmó Rubén Campos Olmos, director de la industria yumurina.

“Teníamos todo listo para esta mañana comenzar el mantenimiento, pero se postergó unas 24-48 horas hasta que las condiciones del SEN estabilicen”, informó el directivo, quien comunicó que aprovecharán la parada para solucionar salideros en caldera.

El director técnico de la central matancera, Román Pérez Castañeda, explicó que en la parada, que será corta, se restablecerán las condiciones de operación.

“Entre ellas el consumo elevado de agua que se debe primero, a unos tubos en el recalentador de alta temperatura que están averiados y deben repararse, y tenemos por líneas externas varios salideros que pueden estar llegando en el orden de los 10, uno de ellos muy grave detectado en el día de ayer.

“Además, hay que limpiar los calentadores de aire regenerativos (CAR) para disminuir la suciedad que hay allí y restablecer el funcionamiento de cerca de 40 válvulas (36 a reparar y 4 serán cambiadas).

«En lo fundamental es eso, limpiar el condensador y realizar muchas acciones en los sistemas eléctricos y automáticos”, aseguró Pérez Castañeda.

La Antonio Guiteras, mayor bloque unitario del país, tiene previsto para fines de año una salida más prolongada para mantenimiento capital, con vistas a devolverle la vitalidad al gigante matancero.