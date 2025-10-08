Termoeléctrica Guiteras se enlaza otra vez con sistema eléctrico

La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba, sincronizó con el sistema eléctrico nacional ayer en la tarde, a las 14:45 horas, luego de una salida imprevista por una falsa señal en el sistema automático.

Jorge Gómez, director de la Unidad Empresarial de Base de Producción en la planta, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que actualmente ajustan parámetros técnicos para asegurar la estabilidad de la industria, que ya genera 50 megawatts y pudiera alcanzar los 200 esta noche.

Es un proceso no exento de riesgos pero hasta este momento no se detectan amenazas que pongan en peligro el normal funcionamiento de la Guiteras, apuntó el especialista, quien reconoció el impacto de la CTE en la generación base en la mayor de las Antillas.

Durante la mañana de este martes una falsa señal de presión de vapor sobrecalentado, elemento del sistema automático de la unidad, derivó en la salida imprevista del bloque, que desde hace meses prepara un mantenimiento capital para elevar potencia y confiabilidad.

Fundada hace más de tres décadas por Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana, la «Antonio Guiteras» incluye entre sus ventajas el hecho de ubicarse en la zona occidental del país, donde se concentran las mayores cargas, y consumir crudo nacional por oleoducto, sin necesidad de gastos por concepto de transportación, entre otras.

