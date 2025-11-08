Economía

Guiteras fuera del SEN y en mantenimiento

CTE Antonio Guiteras. Foto Raúl Navarro

La central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras de Matanzas salió este sábado a las 2:30 a.m del Sistema Eléctrico Nacional.

«La causa fue el aumento insostenible del consumo de agua, debido a un fallo en un tubo de la línea de agua de alimentación de caldera, además del ya existente en el RAT (ralentizador de alta temperatura)», explicó a periódico Girón el director técnico de la CTE yumurina, Román Pérez Castañeda.

Cómo marchan las reparaciones en la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras?

El mayor bloque unitario del país tenía planificado un mantenimiento este fin de semana, de ahí que a raíz de la necesaria parada ya comenzaron a ejecutarse las acciones previstas, entre ellas las relacionadas con la solución de averías.

«Hoy se trabaja en muy pocos puntos, debido al proceso de enfriamiento. Para entrar a la caldera deben bajar las temperaturas allí. Mañana comienzan los trabajos fundamentales», aseguró el directivo.

