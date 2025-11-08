Guiteras fuera del SEN y en mantenimiento

La central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras de Matanzas salió este sábado a las 2:30 a.m del Sistema Eléctrico Nacional.

«La causa fue el aumento insostenible del consumo de agua, debido a un fallo en un tubo de la línea de agua de alimentación de caldera, además del ya existente en el RAT (ralentizador de alta temperatura)», explicó a periódico Girón el director técnico de la CTE yumurina, Román Pérez Castañeda.

El mayor bloque unitario del país tenía planificado un mantenimiento este fin de semana, de ahí que a raíz de la necesaria parada ya comenzaron a ejecutarse las acciones previstas, entre ellas las relacionadas con la solución de averías.

«Hoy se trabaja en muy pocos puntos, debido al proceso de enfriamiento. Para entrar a la caldera deben bajar las temperaturas allí. Mañana comienzan los trabajos fundamentales», aseguró el directivo.