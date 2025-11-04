Matanzas fortalece sistema de abasto de agua con puesta en marcha de equipos en fuentes El Conde y Bello

La ciudad de Matanzas podrá registrar una mejora sustancial en el suministro de agua potable con la puesta en funcionamiento de dos equipos en fuentes de abasto estratégicas, acciones que benefician a amplias zonas del municipio cabecera.
Antonio Hernández Martínez, delegado provincial del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), informó a través de redes sociales sobre la activación del equipo 2 de la fuente de abasto El Conde, que mejorará el servicio en Pueblo Nuevo, reparto Camilo Cienfuegos, El Cocal y parte de La Playa.
Previamente, operarios y directivos de la Unidad Empresarial de Base Electromecánica de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado habían ejecutado el montaje del equipo no.1 de la fuente de abasto Bello, logrando una capacidad adicional de más de cien litros por segundo para el abasto a la población de la ciudad de Matanzas.
Estas intervenciones técnicas representan un avance significativo en la solución de los problemas de suministro que han afectado a estas comunidades, particularmente en el actual contexto de enfrentamiento a las arbovirosis, donde el acceso estable al agua se convierte en elemento crucial para las medidas de higiene y saneamiento.
El delegado provincial del INRH destacó el esfuerzo colectivo de trabajadores y especialistas del sector, quienes «en medio de complejas condiciones han mantenido su compromiso con el mejoramiento continuo del servicio al pueblo matancero».
