Unión Eléctrica prevé afectación de 1081 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1291 MW a las 19:00 horas. Afectados además 506 MW en las provincias de Tunas a Guantánamo por el paso del Huracán Melissa.

La producción de energía de los 21 nuevos parques solares fotovoltaicos de la zona Occidente – Centro fue de 1513 MWh, con 311 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1349 MW y la demanda 2025 MW con 688 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 750 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 1 y 2 de la CTE Felton y la Unidad 5 de la CTE Diez de Octubre.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 488 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 60 centrales de generación distribuida con 402 MW. 140 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 542 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el pico se estima la entrada de la unidad 1 de la CTE Felton con 200 MW y 6 motores del Fuel Moa.

Con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1639 MW y una demanda máxima de 2650 MW, para un déficit de 1011 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1081 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

Lea también