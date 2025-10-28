Rosas para Camilo en la Universidad de Matanzas

Más vivo que nunca observó Camilo Cienfuegos las flores que estudiantes y profesores de la Universidad de Matanzas colocaron al pie de su busto para homenajear al hombre de pueblo, el del sombrero alón, en el aniversario 66 de su partida física.

El ejemplo del héroe de Yaguajay late fuerte en el corazón de los universitarios matanceros, quienes bajo la guía eterna de aquel con la sonrisa amplia y brillante, ponen en alto el nombre de la casa de altos estudios desde cada una de sus trincheras.

«Para mí como cadete insertado, Camilo Cienfuegos es y será un ejemplo que no solo me acompaña en el nombre de las dos instituciones educativas por las que he transitado, sino en cada paso, en aras de alcanzar mis metas» expresó Emanuel Triana Sanfiel.

«La sonrisa amplia lo dice todo. Fuerte, decidido y valiente, así era Camilo, y seguir su ejemplo es la mejor obra que podemos realizar, pero las palabras que diga son pocas para reflejar lo que su legado histórico nos ha dejado a las nuevas generaciones» insistió Maynielis Martínez Fernández.

Las rosas coronaron aquel busto en la entrada. Al fondo, la Bandera de la Estrella Solitaria abrazó los valores que Camilo sembró en el pueblo, su pueblo, que hoy desde este plantel que lleva su nombre, forma hombres de bien. (Por: Flavia de los Contreras Vega, estudiante de Periodismo)

Lea también