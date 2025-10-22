Unión Eléctrica pronostica afectación de 1716 MW en el horario pico nocturno

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas de este miércoles era de 1554 MW, y la demanda 2609 MW con 1068 MW afectados por déficit de capacidad, según informa la Unión Eléctrica.

La producción de energía de los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2745 MWh, con 612 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

En el horario de la media se estima una afectación de 950 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Felton, Unidad 3 de la CTE Santa Cruz, Unidad 8 de Mariel y Unidad 3 y 6 de la CTE Renté.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, en Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 322 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 67 centrales de generación distribuida con 641MW. 163 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 804MW.

Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de la unidad 3 de la CTE Santa Cruz con 45 MW y la Unidad 3 de la CTE Antonio Maceo (Renté) con 55 MW.

Con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1654 MW y una demanda máxima de 3300 MW, para un déficit de 1646 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1716 MW en este horario.

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1703 MW a las 19:40 horas.

(Con información de la Unión Eléctrica)