UNE prevé afectación de 1 780 MW en horario pico este martes

21 de octubre de 2025 0 comment
La disponibilidad del sistema eléctrico nacional a las 06:00 horas de este martes era de 1 640 MW y la demanda, de 2 620 MW, con 980 MW afectados por déficit de capacidad, informó la UNE en su parte para esta jornada.

Para el horario de la media se estima una afectación de 1 050 MW.

Este lunes se afectó el servicio las 24 horas y la situación se mantuvo durante la madrugada de este martes. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación el lunes fue de 1 714 MW a las 19:20 horas.

La producción de energía de los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2 951 MWh, con 574 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media.

Entre las principales incidencias para este martes, la UNE reporta averías en la unidad 2 de la CTE Felton, la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 8 de Mariel y la unidad 3 de la CTE Renté. En mantenimiento están la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes.

Las limitaciones en la generación térmica alcanzan los 425 MW fuera de servicio.

Por falta de combustible están afectadas 64 centrales de generación distribuida, con 556 MW, y otros 163 MW no están disponibles por falta de lubricante, para un total de 719 MW afectados en esa modalidad.

Para el horario pico se estima una disponibilidad de 1 640 MW y una demanda máxima de 3 350 MW, para un déficit de 1 710 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 780 MW en este horario.

