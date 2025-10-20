Unión Eléctrica prevé afectación de 1840 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1582 MW a las 19:00 horas, superior a lo planificado por demanda superior al pronóstico.

La producción de energía de los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2891 MWh, con 680 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1635 MW y la demanda de 2552 MW con 893 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 980 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Felton, Unidad 1 y 3 de la CTE Santa Cruz, Unidad 8 de Mariel y Unidad 3 de la CTE Renté.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 395 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 54 centrales de generación distribuida con 485 MW. 166 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 651 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de la unidad 3 de la CTE Santa Cruz con 45 MW.

Con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1680 MW y una demanda máxima de 3450 MW, para un déficit de 1770 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1840 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

