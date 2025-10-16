La terminal de ómnibus de Matanzas: devolverle el servicio a la ciudad

La Terminal de Ómnibus de Matanzas es el punto desde donde salen hoy las rutas municipales e interprovinciales que conectan a la provincia con el resto del país. Tras años de deterioro estructural que dejaron el inmueble en muy malas condiciones constructivas, la MIPYME Construcciones Hábitat de Matanzas asumió el proceso de reparación que hoy avanza por etapas para recuperar la funcionalidad y la seguridad de la instalación.

La delimitación de la obra —primer paso imprescindible— ya está cumplida. Actualmente el foco principal está en el apuntalamiento: el apuntalamiento exterior está concluido y el interior alcanza aproximadamente el 90 % de ejecución. Esta intervención permite ahora diagnosticar con precisión el estado del segundo y tercer nivel, así como evaluar la cubierta y definir las acciones necesarias sobre vigas y elementos estructurales.

La obra se desarrolla de manera escalonada para que, conforme se avance en cada alcance, sectores de la terminal puedan ir recuperando el servicio. Entre las acciones en curso están la intervención de los baños, la reparación de la cubierta de la nave de parqueo, el apuntalamiento de pasillos interiores, el blanqueo de áreas y la adecuación de los espacios de embarque. Los ingenieros de la EMPI realizan la evaluación técnica de la cubierta y las vigas para programar las reparaciones concretas en cada nivel.

Mientras duren las obras, la terminal permanece cerrada al público en su interior y los servicios se operan desde puntos alternativos —incluida la salida temporal desde la terminal de trenes— garantizando la continuidad de las rutas intermunicipales e interprovinciales. En las áreas exteriores se mantiene el servicio de los prestadores particulares a otros municipios. El objetivo es que, a medida que se concluyan etapas concretas, la terminal pueda comenzar a prestar servicios desde las áreas habilitadas.

Al finalizar las intervenciones, la terminal quedará restaurada, conservando su estructura y ampliando prestaciones: mejores salones de espera, baños renovados, iluminación, mayor confort en las áreas de embarque y parqueo ordenado para los ómnibus. En suma: una instalación más segura y funcional para quienes viajan y para los trabajadores que la operan.

Seguimos acompañando la ejecución para garantizar calidad en los trabajos y seguridad en cada etapa, de conjunto con la empresa constructora y las autoridades locales. Mantendremos informada a la población sobre los avances y las fechas en que se irán reabriendo áreas y servicios.

(Tomado del perfil de Facebook del Ministro del Transporte)