Refuerzan acciones contra arbovirosis en Cárdenas con apoyo intermunicipal y participación popular

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, verificó personalmente este jueves las acciones para enfrentar el incremento de arbovirosis en Cárdenas, donde se decidió reforzar las acciones de enfrentamiento con personal capacitado y medios de otros municipios para ampliar el radio de acción hacia otros consejos populares.

El dirigente constató el avance de la fumigación intensiva en la zona de Pueblo Nuevo Norte y confirmó que se ha incrementado el personal preparado para las pesquisas activas como parte de la estrategia integral que se aplica en todos los municipios matanceros ante la actual situación epidemiológica.

«Decidimos incrementar personal capacitado y medios de otros municipios para ampliar acciones en otros consejos», afirmó Sabines Lorenzo, quien destacó la movilización de recursos adicionales para el saneamiento de la ciudad.

En el encuentro se abordaron decisiones concretas para mejorar la capacidad de respuesta del Hospital de Cárdenas y optimizar el flujo de pacientes. El primer secretario hizo un llamado a todos los organismos del territorio a apoyar estas tareas, reconociendo el carácter multisectorial que requiere el enfrentamiento a las arbovirosis.

Sabines Lorenzo realizó una convocatoria directa al pueblo cardenense para sumarse masivamente a las jornadas de higienización y destrucción de depósitos de cría de mosquitos. «Estas acciones se realizan en todos los municipios y las estaremos comprobando e impulsando», aseguró el dirigente, reafirmando el seguimiento sistemático que realizará la dirección provincial a la evolución de la situación.

La intervención directa del también diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular confirma la prioridad que otorgan las autoridades al control de la situación epidemiológica, en línea con las estrategias implementadas en toda la provincia para cortar la transmisión de dengue y chikungunya mediante el combate al vector y el fortalecimiento de los servicios de salud.