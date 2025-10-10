Unión Eléctrica prevé afectación de 1674 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1722 MW a las 19:50 horas, superior a lo planificado por incremento de la demanda y la no entrada en tiempo de las unidades 6 de la CTE Mariel y la unidad 5 de la CTE Rente.

La producción de energía de los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2731 MWh, con 522 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1696 MW y la demanda de 2678 MW con 1013 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1000 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Felton, Unidad 8 de Mariel y Unidad 3 de la CTE Renté.

Mantenimiento: Unidad 1 y 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 462 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 39 centrales de generación distribuida con 272 MW. 253 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 525 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el pico se estima la entrada de la unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara (Santa Cruz) con 50 MW.

Con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1746 MW y una demanda máxima de 3350 MW, para un déficit de 1604 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1674 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

