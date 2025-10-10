Calendario anime: invierno 2025

Como ya es costumbre, aquí les compartimos el calendario anime, estrenos de la animación japonesa para esta temporada de invierno. Lo más destacado, de momento, son las secuelas de One Punch Man, Fumetsu no Anata e, Spy for family y Boku no hero Academia, además de Sanda, el nuevo anime del estudio a cargo del popular Dandadan.

Digimon Beatbreak

La humanidad ha desarrollado una tecnología llamada “e-Pulse,» que es generada por los pensamientos y emociones humanas, esta se utiliza como fuente de energía para el dispositivo de apoyo de IA Sapotama, de los cuales surgen unas criaturas llamadas Digimon.

De este tipo de tecnología comienzan a surgir criaturas aterradoras y Tomor Tenma, su Digimon Gekkomon y su grupo de amigos, deberán hacerles frente. Otra secuela de la saga, que siempre son bien recibidas por su base de fans y además viene a darle apoyo al estreno de su nuevo videojuego.

Segunda temporada del remake de Ranma ½

La historia gira en torno a Ranma Saotome, un joven de dieciséis años que fue entrenado en las artes marciales desde que era pequeño. Durante una de estas prácticas, cae a un estanque encantado, en los estanques de Jusenkyo, llamado Estanque de la mujer pelirroja ahogada que hace que se convierta en mujer cada vez que tiene contacto con agua fría, y para poder regresar a su estado natural tiene que hacer contacto con agua caliente.

Durante la serie, Ranma intenta librarse de su maldición, mientras debe lidiar con su compromiso de matrimonio con la adolescente Akane Tendo, el cual fue pactado varios años atrás por los padres de ambos jóvenes.

Shuumatsu Touring

Totalmente solas tras el fin de los días, dos chicas recorren en bicicleta las vacías ruinas de Japón, ¡y no dejarán que el colapso de la civilización se interponga en su camino de turismo!

Incluso cuando el mundo se acaba, su aventura continúa. Parece una historia de la vida postapocalíptica con toques de comedia.

Mikata ga Yowasugite Hojo Mahou

Después de perder su trabajo como mago de la corte, Alec Ygret se reúne con su antiguo grupo y regresa a la aventura.

Magia, peleas, comedia y un protagonista demasiado poderoso para su mundo.

Tomodachi no Imouto ga Ore ni dake Uzai

No pude sacar mucho de su reseña así que se las comparto de manera integra, supongo que es una comedia con toques eróticos:

¡Si una chica te molesta, eso significa que le gustas! Desafortunadamente, Akiteru sabe por experiencia que no es así. Porque cada chica con la que interactúa solo le muestra desprecio, ¡y no ha conseguido salir con ninguna! Afortunadamente, le preocupa más conseguir un lugar para él y sus amigos de desarrollo de juegos en el negocio de su tío. Pero cuando su tío le impone una condición que implica hacer el papel de novio de su hija, Akiteru no tiene más remedio que aceptarlo. ¿Qué pensará Iroha, la hermana de su mejor amigo, que lo acosa sin parar, sobre la noticia?

SI-VIS: The Sound of Heroes

SI-VIS es un grupo de música mixto, liderado por Yosuke, que está revolucionando la escena musical global con sus inigualables voces y presentaciones. Sin embargo, en realidad son héroes encubiertos, luchando contra fuerzas misteriosas que amenazan al mundo.

Transforman la energía del público en sus presentaciones en vivo en poder de combate. Afortunadamente, las batallas parecen ser conciertos ordinarios para el público, manteniendo su identidad en secreto. Vamos que este anime es K-pop demons hunters pero en versión anime.

Saigo ni Hitotsu dake Onegai shitemo Yoroshii deshou ka

En medio de un baile, el prometido de Scarlet, Kyle, de repente cancela su compromiso. Ella es acusada falsamente de ser una intimidante y la gente injustamente la llama «Villana». Los aristócratas y las familias nobles la denuncian.

Durante años, tuvo que soportar su abuso e idiotez, pero ya no puede más. Al borde de la desesperación, pide un último favor: darle un buen puñetazo en la cara. Así comienza la historia de venganza de Scarlet contra Kyle y sus secuaces. Una fantasía sobre una luchadora elegante pero rebelde, que no permite que nadie se aproveche de ella.

Shabake

Es la época Edo. Ichitarou, el joven maestro de Nagasakiya, una de las tiendas más grandes de Nihonbashi, ha estado en mala salud desde su nacimiento y no puede salir. Sin embargo, Ichitarou siempre está protegido por demonios como Shirasawa e Inugami, quienes le sirven.

Una noche, Ichitarou sale en secreto y presencia un asesinato. A partir de ese día, comienzan a ocurrir asesinatos extraños uno tras otro en Edo. Con la ayuda de los demonios, comienza la búsqueda del culpable por parte de Ichitarou.

Kao ni Denai Kashiwada-san to Kao ni Deru Oota-kun

Con una sonrisa de satisfacción, Oota hace caso omiso de sus calificaciones de un solo dígito en los exámenes y busca una nueva fuente de diversión. Pronto se siente cautivado por su compañera de clase Kashiwada, una misteriosa estudiante que siempre lleva el rostro inexpresivo.

Oota conspira para romper su plácida conducta mediante sustos y planes traviesos, aunque sus tácticas siempre parecen fracasar. Oota es conocido como el payaso de la clase y es constantemente disciplinado por su profesor, que afirma que «su cara lo delata». Sin tener la culpa, no controla sus emociones ni sus expresiones faciales. Kashiwada, por su parte, parece siempre indiferente e ilegible: nadie sabe lo que está pensando.

Oota y Kashiwada son completamente opuestos, pero eso no impide que se desarrolle entre ellos una relación única. Cuando se dan cuenta de lo que sienten el uno por el otro, surge una pregunta importante: ¿se atraen realmente los polos opuestos? Romance colegial puro y crudo.

Sawaranaide Kotesashi-kun

Kouyou Kotesashi posee habilidades excepcionales en masaje y sueña con convertirse en médico deportivo. Para asegurarse una beca para la escuela de medicina, se inscribe en la Escuela Secundaria Afiliada a la Universidad Seiwa, una potencia en atletismo.

Proveniente de una familia pobre, Kouyou acepta un trabajo como residente en el dormitorio de la escuela para cubrir sus gastos. Sin embargo, pronto se encuentra rodeado de un grupo de atletas femeninas altamente talentosas pero peculiares. Su papel será el de administrar el dormitorio mientras también se encarga de su bienestar físico y mental. Con una mezcla de entrenamiento intenso, la vida en el dormitorio y la terapia de masaje. Sin duda la serie horny de la temporada.

Egao no Taenai Shokuba desu

Nueva artista de manga shoujo, Nana Futami trabaja duro todos los días mientras es apoyada por Kaede Satou, su editora, que es mayor que ella, y Mizuki Hazama, su asistente. Según la propia chica, a veces se imagina delirios intensos de enfermedad ocupacional.

Una comedia de chicas trabajadoras ambientada en la industria del entretenimiento, traída por un autor que siempre dibuja a diversas chicas.

Kikaijikake no Marie

Rico, guapo y exitoso, Arthur Louis Zetes no es ajeno a la codicia de las personas. Constantemente dudando de quienes lo rodean, no tiene fe en la humanidad; por lo tanto, hace una solicitud para tener la sirvienta perfecta: una sirvienta robot.

Sin embargo, su mayordomo no puede conseguir tal sirviente debido a limitaciones tecnológicas, así que encuentra el siguiente mejor sustituto. Marie Evans es una ex prodigio infantil en artes marciales conocida por su falta de expresión.

Ahogada en deudas, acepta de buen grado la oferta de ser una sirvienta que actúa como un robot. Mientras Arthur suele ser brusco con los humanos, no puede evitar mimar a su robot personal; a su vez, Marie se siente conmovida por su determinación y consideración hacia ella.

Toujima Tanzaburou wa Kamen Rider ni Naritai

Toujima Tanzaburou ha pasado toda su vida persiguiendo un sueño: convertirse en Kamen Rider. Ahora, a sus 40 años, la realidad casi lo alcanza y está a punto de dejar atrás su fantasía de infancia. Eso es hasta que se ve envuelto en una ola de crímenes liderada por la banda «Fake Shocker», convirtiendo su sueño de toda la vida en algo mucho más peligroso.

Lo que comienza como el viaje de un héroe ficticio rápidamente se convierte en algo real. Un anime que aborda temas complejos como la adultez y los sueños frustrados.

Mugen Gacha

Cuando Light es expulsado del Concordato de las Tribus, sus antiguos camaradas se vuelven instantáneamente en su contra. Light escapa de este acto diabólico de traición por un pelo, solo para encontrarse en la parte más profunda del Abismo, la mazmorra más peligrosa del reino.

Para evitar ser devorado por monstruos carnívoros, utiliza el Gacha Ilimitado, su única habilidad mágica. Pero donde antes solo producía objetos inútiles, esta vez aparece Mei, ¡una magnífica luchadora de nivel 9999 vestida de sirvienta. Tres años después, Light ha forjado su propio reino en esta remota mazmorra, invocando más bellos guerreros de nivel 9999 que le juran lealtad absoluta. Ahora, siendo un poderoso Señor Oscuro de nivel 9999, Light planea ascender a la superficie y vengarse de sus traidores uno a uno.

Alma-chan wa Kazoku ni Naritai

Alma, un robot autónomo de autoaprendizaje con capacidades avanzadas de combate, fue creado por dos genios científicos, Enji Kamisato y Suzume Yobane, quienes desarrollaron, respectivamente, la inteligencia artificial y la robótica de Alma. Después de ser ridiculizados por sus antiguos conocidos, el dúo ha trabajado para demostrar al mundo sus verdaderos talentos. Pero a pesar de que cooperan en su trabajo, los dos científicos parecen no llevarse bien en su vida personal.

Sin embargo, a pesar de sus constantes peleas, Enji y Suzume desarrollan un destello de afecto mutuo, sentimientos que no pasan desapercibidos para su adorable creación robótica. Ahora curiosa, Alma comienza a cuestionar la verdadera naturaleza de la relación de sus creadores. A medida que aprende más sobre la humanidad de quienes la rodean, los lazos de Alma con Enji y Suzume solo se vuelven más fuertes.

Chichi wa Eiyuu, Haha wa Seirei, Musume no Watashi wa Tenseisha

Siendo una niña de espíritu y sangre humana, Ellen, de ocho años, tiene poder sobre los elementos, aunque no en el sentido tradicional de los cuatro elementos.

Ella tiene la capacidad de transformar su entorno manipulando los elementos de la tabla periódica. Además, Ellen también posee una gran cantidad de conocimientos científicos debido a que fue una científica en su vida pasada.

Debu to Love to Ayamachi to!

Yumeko, una muchacha obesa y con un montón de complejos sobre sí misma, tiene un terrible accidente que provoca que la ingresen. Luego de un tiempo, despierta como una muchacha delgada y hermosa y todos a su alrededor quedan asombrados con el cambio, incluso el muchacho del que siempre ella estuvo enamorada.

Entiendo que es una comedia romántica y eso, pero el argumento está muy mal. Por favor no tengan accidentes para bajar de peso, mejor hagan ejercicio y una dieta sana, y siempre acéptense tal y cómo son. Los japoneses se pasan.

Temporada tres de One Punch Man

La historia tiene lugar en una metrópolis ficticia conocida como Ciudad Z, en esa Tierra. El mundo se ve invadido por extraños monstruos que aparecen misteriosamente y que causan numerosos desastres a la población.

Saitama es un poderoso superhéroe calvo que derrota fácilmente a los monstruos u otros villanos con un único golpe de su puño. Debido a esto, Saitama ha encontrado aburrida su fuerza y siempre está tratando de encontrar rivales más poderosos que le puedan igualar.

Tercera temporada de Fumetsu no Anata e

Fushi, una misteriosa forma de vida inmortal, es enviado a la Tierra sin emociones ni identidad. Sin embargo, Fushi es capaz de tomar la forma de aquellos a su alrededor siempre y cuando hagan contacto por lo menos una vez.

En primer lugar, Fushi fue una esfera. Después, imitó la forma de una roca. A medida que la temperatura bajó y la nieve cayó sobre el musgo, “aquello” tomó la forma del musgo. Cuando un lobo herido y solitario llegó cojeando y se desplomó a su muerte, Fushi tomó la forma del animal. Finalmente, luego de todo esto, obtuvo su conciencia y comenzó a atravesar la vacía tundra hasta que encontró un niño.

Fantasía oscura, donde el tiempo es una personaje en sí mismo. No se encariñen con ningún personaje, se los aconsejo.

Temporada final de Boku no Hero Academia

La historia tiene lugar en un mundo donde el 80% de la población ha desarrollado «dones», surgiendo así héroes y villanos. Entre el 20% de personas sin dones, se encuentra Izuku Midoriya, cuyo mayor deseo es poder estudiar en la UA (siglas de Yûei, una escuela de héroes) y convertirse en un héroe como su ídolo All Might.

Un día, tras conocer personalmente a All Might, este le ofrece heredar sus poderes al ver su gran determinación a pesar de haber nacido sin don. Izuku accede y empieza a estudiar en la UA, donde hace nuevos amigos, conoce otros héroes profesionales, aprende a dominar sus poderes y se enfrenta a auténticos villanos.

Temporada final de esta divertida historia de super héroes.

Tercera temporada de Spy x Family

Spy × Family narra las aventuras del espía Twilight, quien trabaja para el servicio de inteligencia WISE de la ficticia república de Westalis y cuyo deber es mantener la paz entre dicho país y su hostil vecino Ostania, un país enemigo en el cual se infiltra con la misión de interceptar a Dónovan Desmond, una poderosa figura.

El espía asume la falsa identidad de Loid Forger a la vez que se ve obligado a formar una familia falsa con una esposa y un hijo que pueda asistir a la prestigiosa Academia Edén con la esperanza en que pueda acercarse más a Desmond. Por lo tanto, Loid adopta a una niña huérfana de nombre Anya; más adelante, toma como esposa a una joven solitaria y amable llamada Yor Briar.

Sin embargo, Loid ignora que tanto Anya como Yor son personas muy diferentes a lo que aparentan. Yor es una letal asesina conocida Thorn Princess (Princesa de Espinas en inglés) quien aceptó ser la pareja de Loid y unirse a su familia falsa como coartada para alejar posibles sospechas de la doble vida que lleva. Por su parte, Anya es una niña huérfana dotada con la habilidad de leer los pensamientos de las personas a su alrededor, de manera que es la única que conoce los secretos de Loid y Yor.

Una divertida comedia con toques de espionaje y romance, que no se toma nada en serio en el complejo contexto en el que se desarrolla su trama. Pero la pequeña Anya y el perro hacen que todo valga la pena.

Sanda

La historia comienza con Sanda, un estudiante de segundo año de secundaria, siendo atacado con un cuchillo de cocina por su compañero de clase Fuyumura.

Aunque al principio Sanda no podía entender la situación, gradualmente comenzó a creer que las acciones de Fuyumura eran simplemente actos crueles que provenían de una fase pubertaria peculiar.

