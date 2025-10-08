Inicia jornada Camilo y Che en la provincia

Este 8 de octubre más de 6 mil niños matanceros recibieron su pañoleta azul, atributo que los identifican como pioneros moncadistas y miembros de la Organización de Pioneros José Martí; una acción que además da inicio a la jornada de Camilo y Che.

En el parque Che Guevara, ubicado en las cercanías del puente de Tirry, pioneros, maestros y autoridades del municipio homenajearon a dicho mártir con flores, poesías y canciones, en fecha cercana a cumplirse los 58 años de su desaparición física, el 9 de octubre de 1967.

Durante la ceremonia los alumnos de primer grado de la escuela primaria Pino Machado recibieron su atributo a manos de sus padres y autoridades de la provincia, para después pronunciar el juramento que selló su entrada a una organización que los acompañará por más de seis años de su vida.

“El ingreso de nuestros nuevos pioneros moncadistas marca el inicio de un camino de valores, de amor a la Patria y de fidelidad a nuestra historia. Cada pañoleta que se ha anudado hoy representa el compromiso de ser mejores, estudiar con dedicación y actuar con valentía”, palabras de Liudmila Medina Novoa, presidenta de la OPJM en el territorio.

Además, Medina Novoa comentó que durante esta jornada estarán desarrollando diferentes activades en todos los colectivos pioneriles e instituciones educativas, matutinos especiales alegóricos a la fecha, cantatas, exposiciones de pinturas y el lanzamiento del concurso Con la flor de tu sonrisa dedicado a la figura de Camilo Cienfuegos Gorriarán.

Mientras, desde la UJC su primer secretario Yosiel Oliver Ortega enfatizó que todos los miembros estarán inmersos en el desarrollo de diálogos de generaciones con la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, y en la realización de acciones productivas y de saneamiento dedicadas igualmente al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.

El acto estuvo presidido por el Primer Secretario de la provincia, Mario Sabines Lorenzo, la gobernadora, Marieta Poey Zamora y miembros de las diferentes organizaciones políticas y de masa del territorio.

