Crónica de una fiebre y un esfuerzo colectivo

Cientos -quizás miles- de matanceros hemos perdido la cuenta de los días con fiebre, hemos confundido el dolor de huesos del chikungunya con el malestar que anuncia el dengue, y hemos sudado de preocupación con los vecinos.

No obstante, el combate contra el mosquito tiene en la fumigación a sus mejores aliados. Pese a que Matanzas no posee a todos los trabajadores de Vectores necesarios, ni el nivel de bazucas para fumigar de manera intensiva en cada área de salud, el esfuerzo extradomiciliario con bazucas de mayor tamaño y potencia trata de acorralar al Aedes y contribuir a la meseta del pico epidémico anunciada para mediados de octubre.

Pobladores de Matanzas, Cárdenas, Jovellanos y Colón ya han visto pasar estos ruidosos, pero esperanzadores surtidores de humo. Desde el lente de Raúl Navarro compartimos este fotorreportaje que es otro testimonio de la realidad de cientos de matanceros.

