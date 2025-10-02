Cantata por la paz en Venezuela

Ahí, a pocos metros de la estatua de Martí que convida con la mano al futuro; el mismo Martí que frente a otra estatua, la de Bolívar, afirmó que Venezuela tenía en él un hijo, este martes 30 de septiembre se desarrolló una cantata en solidaridad a esa misma Venezuela de Martí.

Ahí, a dos cuadras y medias donde vivió José María Heredia, quien debió abandonar la ciudad por pertenecer a la conspiración de «Rayos y Soles de Bolívar«, el pueblo matancero pidió paz para el país amigo.

Ahí, a dos kilómetros de la Zona Industrial, donde los venezolanos ayudaron cuando el incendio amenazaba con devorarnos, el joven Evert Díaz Suarez, jefe de área de los nuevos Supertanqueros, nos recordó en su discurso que con bombas y portaviones nunca se ha llegado a una verdadera democracia.

Ahí, en el Parque de la Libertad, se leyó la declaración del gobierno cubano, con décadas de experiencia en estas amenazas, donde se condenan las aproximaciones del ejército estadounidense a aguas territoriales venezolanas y rechaza cualquier tipo de intervención a la fuerza o de golpe blando.

Ahí, con la presencia de las principales autoridades políticas y administrativas de la provincia y el municipio, alumnos de las escuelas de arte, artistas aficionados y declamadores ofrecieron sus dotes artísticas a través de poemas del Indio Naborí, coreografías y canciones.

Ahí, en un lugar que pudo ser cualquiera de esta Isla, se solicitó que América Latina continúe como zona de paz y que las naciones puedan ejercer su derecho a la autodeterminación. (Foto: tomada del perfil de Facebook de Yannara Concepción)

