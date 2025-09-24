Los trabajadores petroleros reafirman su apoyo al pueblo venezolano

En la tarde de este miércoles los trabajadores del sector petrolero de la provincia de Matanzas mostraron su solidaridad y compromiso con el pueblo venezolano, al recaudar firmas de apoyo por las agresiones recibidas por el gobierno estadounidense durante los últimos meses.

Fotos: De la autora

El acto estuvo presidido por el Primer Secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo y representantes de otras organizaciones del territorio.

La UEB División Territorial de Comercialización de Combustibles Matanzas, lugar donde se efectuó el acto, constituye el primer centro del territorio en reunir las firmas de sus trabajadores para respaldar al gobierno venezolano, acción que se prevé realizar en otras instituciones laborales.

Durante la ceremonia Naylen Suárez García, especialista B en distribución de productos del petróleo leyó la declaración del gobierno revolucionario, documento en el que se denuncian las agresiones de los Estados Unidos contra Venezuela, acciones de incalculables consecuencias para la paz, estabilidad y seguridad de Las Américas.

Acerca del apoyo incondicional que ha tenido el pueblo venezolano con nuestro país, Evert Eduardo Díaz Suárez, jefe del área terminal 320 rememoró la solidaridad entre bomberos de ambos países, quienes colaboraron en la extinción del incendio de grandes magnitudes en la Base de Supertanquos de Matanzas hace tres años.

Las fuerzas especializadas de México y Venezuela estuvieron junto a los cubanos hasta apagar la última llama durante el incendio de la Base de Supertanqueros. Foto: Julio César García/Del Dossier Supertanqueros: Memorias del fuego

“Recordar que los petroleros cubanos no le fallaremos al hermano y bravo pueblo de Venezuela, quienes jamás nos han dado la espalda”, expresó Evert Eduardo Díaz Suárez.

De esta manera no solo se ratifica el apoyo inquebrantable de Cuba a Venezuela frente a la injerencia externa, sino que también se evoca la memoria de una solidaridad probada en momentos de máxima adversidad.