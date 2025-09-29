Unión Eléctrica prevé afectación de 1860 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1894 MW a las 20:50 horas, superior a lo planificado por la salida de las unidades 3 y 6 de Rente.

La producción de energía de los 31 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2414 MWh, con 435 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1630 MW y la demanda de 2913 MW con 1315 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1250 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Felton, Unidad 5 de la CTE Nuevitas y Unidad 3, 5 y 6 de la CTE Renté.

Mantenimiento: Unidad 1 y 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 310 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 57 centrales de generación distribuida con 483 MW. 154 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 637 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el pico se estima la recuperación de 80 MW en motores de la generación distribuida que se encuentran fuera por combustible.

Con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1680 MW y una demanda máxima de 3500 MW, para un déficit de 1790 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1860 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

