Devuelven bienes robados a bodega matancera

Fuerzas del Ministerio del Interior (Minint) en Matanzas devolvieron este jueves los bienes robados en la madrugada del miércoles a la bodega El cliente, entidad situada en las cercanías del hospital pediátrico provincial.

Según refirió Yanira Peñate Hernández, administradora de la bodega, aunque las puertas estaban cerradas notó que habían entrado a la unidad porque faltaba el candado. “La dependiente hizo el reporte a la policía e inmediatamente vinieron a hacer las investigaciones pertinentes. Se robaron 7 sacos de arroz y un pico de 40 kilogramos (kg), 49 kg de azúcar, 1.2 kg de leche en polvo, 10 libras de la sal, 5 jabones de baño y 5 de lavar, ventilador de mesa, cafetera eléctrica y una bocina de música”.

“Una vez conocida la ocurrencia del hecho convocamos a la guardia operativa y a partir de ahí se unieron varios factores del Minint, quienes investigaron y actuaron para esclarecer lo sucedido. Así fue saliendo información hasta que operamos contra los principales sospechosos. Los autores reconocieron su participación en el hecho y los bienes se recuperaron en su totalidad”, aseguró la teniente coronel Maiquet González Águila, segunda jefa del órgano de investigación criminal del Minint en Matanzas.

Por su parte, Julio Miguel Jordán Padrón, director de la empresa municipal de Comercio, reconoció la prontitud en el actuar de las fuerzas del orden. “Se hará un análisis administrativo por no protegerse los productos como debería ser. Esta es una de las bodegas que no tiene custodio – responsabilidad de la UEB – porque tenemos las plazas creadas, aunque en esto influyen los bajos salarios. De las 139 bodegas en el municipio, 27 no tienen custodios.

“En caso de que la unidad no tenga, el administrador debe buscar la manera de proteger más los productos. Las medidas resultan necesarias porque en estos momentos es muy difícil reponer lo robado ante la situación que atraviesa el país”, enfatizó el directivo.

En 2023 se registraron más de 50 robos en bodegas en el municipio de Matanzas, disminuyendo a solo uno el pasado año. Hasta la fecha, en lo que va de 2025, ascienden a tres los hechos delictivos de esta tipología.

