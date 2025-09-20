Guiteras, Premio del Barrio

La central termoeléctrica Antonio Guiteras (CTE) de Matanzas recibió este viernes el Premio del Barrio, máxima reconocimiento que otorgan los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), por su actuar comunitario, y su contribución al hospital pediátrico provincial y a la Casa de niños sin amparo familiar.

«Matanzas es una provincia que siempre ha sido destacada en el trabajo de los CDR, lo que no quiere decir que no existan dificultades. Existen como en todos los lugares, pero se trabaja por resolverlas, y si en algo destaca la provincia es en el vínculo de las instituciones con la comunidad. La termoeléctrica constituye uno de esos ejemplos, y resulta admirable cuántos donantes de sangre tienen y cómo cultivan su pedacito en huertos de autoconsumo», enfatizó Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba, miembro del Comité Central del Partido, del Consejo de Estado y coordinador nacional de los CDR.

Al recibir el premio, Rubén Campos Olmos, director de la CTE yumurina, expresó: «Los CDR constituyen una obra de creación de nuestro Comandante en Jefe y tenemos que seguir trabajando para revitalizarlo, para adaptarlo a estos tiempos. Este reconocimiento a nuestra planta nos compromete más en ese sentido, de además cumplir con nuestro encargo que en definitiva va dirigido hacia el pueblo».

En el encuentro fueron agasajados los más de 30 donantes de sangre, los que contribuyen, con su gesto solidario y altruista, a salvar vidas.

A propuesta del Buró Provincial del Sindicato de Trabajadores de Energía y Minas, y aprobado por el secretario nacional del Sindicato, se le otorgó a la CTE Antonio Guiteras la condición de Destacado Nacional en la Emulación Socialista, por los resultados de 2024.

La cita fue propicia, además, para que el colectivo del mayor bloque unitario del país, y más eficiente, le entregara un reconocimiento al Héroe de la Républica de Cuba.