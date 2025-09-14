Alcanza Matanzas histórico hito en la recuperación del plátano

Por primera vez en su historia, la provincia de Matanzas supera la cifra de 10 mil hectáreas dedicadas al cultivo del plátano, un resultado ascendente que marca un punto de inflexión en la estrategia de recuperación de este vital renglón alimentario.

La innovadora técnica de siembra extradensa, que multiplica por cinco el rendimiento, gana terreno con más de 200 hectáreas en preparación antes de que finalice el año.

La provincia de Matanzas exhibe hoy un crecimiento sostenido en el programa de recuperación del plátano, un esfuerzo que acaba de alcanzar un logro sin precedentes: sobrepasar por primera vez la frontera de las 10 mil hectáreas sembradas en todo el territorio.

La información fue confirmada por el primer secretario del Comité provincial del Partido Comunista de Cuba, Mario Sabines Lorenzo, a través de su perfil oficial en la red social Facebook, donde detalló los avances de este programa estratégico para la seguridad alimentaria.

Sabines Lorenzo destacó que, dentro de esta superficie total, ya 375 hectáreas emplean la moderna técnica de marco de siembra extradenso, un método de alta eficiencia que permite lograr hasta cinco veces más producción por hectárea en comparación con los métodos tradicionales, optimizando el uso de la tierra y los recursos.

El directivo enfatizó que los grandes protagonistas de esta hazaña productiva son las empresas estatales y los productores vinculados, un modelo que permite un mayor control y organización de los recursos. Entre las entidades que más han avanzado en este empeño citó a las Empresas Victoria de Girón, Máximo Gómez, la UBPC Mocha y La Lenin, reconocidas por su aporte al desarrollo agrícola local.

Si bien la mayoría de estos cultivos se encuentran aún en fase de desarrollo —lo que explica que aún no se aprecie una presencia estable y a mejores precios en los mercados—, la base productiva se consolida para el futuro inmediato.

Como parte de la expansión del novedoso método, al día de hoy se preparan más de 200 hectáreas adicionales para ser convertidas al sistema extradenso, una meta que, según aseguró Sabines Lorenzo, se logrará cumplir antes de que concluya el presente año.