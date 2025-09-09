Niñez y juventud protagonizan jornada por la conservación en la Ciénaga de Zapata

Una experiencia educativa y transformadora vivieron niñas, niños y jóvenes de la Ciénaga de Zapata durante su visita al Proyecto de Desarrollo Local (PDL) San Agustín, ubicado a varios kilómetros de la cabecera municipal, como parte del Festival del Manatí.

El encuentro tuvo como objetivo principal fomentar el compromiso con la protección del manatí —mamífero acuático en peligro de extinción y símbolo de la región— y explorar alternativas sostenibles para el desarrollo comunitario.

La iniciativa forma parte del Programa de Educación Ambiental para el Desarrollo Local Sostenible, promovido por la Empresa para la Conservación de la Ciénaga de Zapata.

Los participantes recorrieron la Estación Hidrobiológica, centro de vital importancia para la conservación de especies endémicas como el manjuarí y la jicotea.

Lázaro Ramón Sosa Morel, especialista ambiental del CITMA y coordinador del proyecto “Libre Imagen, Arte y Conservación”de la Ciénaga , destacó la importancia de vincular a las nuevas generaciones con estos procesos:

“Debemos mostrar a las niñas y niños opciones y oportunidades de emprendimientos que contribuyan al desarrollo de nuestras comunidades en armonía con el medio ambiente”, afirmó.

En total, 20 niñas y niños entre 8 y 12 años, junto a 10 jóvenes de hasta 35 años, participaron en una variada agenda de talleres, visitas y actividades educativas.

Las acciones realizadas durante el Festival promovieron alternativas económicas y culturales sostenibles, como la artesanía inspirada en la biodiversidad local, la formación de guías turísticos y la creación de alojamientos comunitarios enfocados en el ecoturismo.

Durante el intercambio, Eduardo Díaz Luis, responsable del PDL San Agustín, compartió la visión a largo plazo del proyecto:

“Esta iniciativa tendrá gran trascendencia, porque involucra la participación activa de los trabajadores y abre nuevas oportunidades a los pobladores del asentamiento para el desarrollo local. En un futuro, los visitantes podrán incluso realizar acampadas en el área, lo cual diversificará la experiencia de contacto con la naturaleza”.

El proyecto San Agustín también busca revalorizar las tradiciones locales y fortalecer el sentido de pertenencia.

Como parte del recorrido, los asistentes visitaron el aserrío, la casa del carbonero y otros espacios representativos de la historia y el modo de vida del lugar.

Díaz Luis explicó que parte del esfuerzo actual se enfoca en rescatar y revitalizar obras impulsadas por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, legado que hoy inspira nuevas formas de desarrollo sostenible.

El Festival del Manatí reafirma así su papel como espacio integrador de ciencia, cultura y comunidad, demostrando que la conservación del patrimonio natural puede ir de la mano con el fortalecimiento del tejido social y económico de la región. En la mayor humedal del Caribe insular, iniciativas como esta abren caminos para un futuro más equilibrado y sostenible.