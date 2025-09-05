Economía

Transfermóvil supera los 1000 millones de operaciones en 2025

5 de septiembre de 2025 0 comment
Hoy 6.8 millones de cubanos se conectan y puedan usar los pagos digitales a través de plataformas como Transfermóvil y Enzona. Foto: Cubadebate/Archivo.

La plataforma de pagos electrónicos Transfermóvil ha superado los 1000 millones de operaciones en lo que va de 2025, lo que representa un crecimiento del 18% en comparación con el año anterior.

De acuerdo con sus estadísticas, cada día se incorporan más de 1,100 nuevos usuarios, consolidando a Transfermóvil como una de las principales herramientas digitales para transacciones financieras en Cuba.

Desde su puesta en marcha, Transfermóvil se ha consolidado como el canal preferido para el pago de servicios básicos, recargas, compras en línea y trámites bancarios, contribuyendo al impulso de la transformación digital en Cuba. Su adopción ha crecido de manera sostenida en los últimos años, en un contexto de incremento del comercio electrónico y la digitalización de la economía.

Lea también

Euros que no tendrás, ¿cuándo los tocarás?

Apartado 1433: Euros que no tendrás, ¿cuándo los tocarás?

Fernando López Duarte – Muy sucinta en su planteamiento, escribió a esta sección Yahira Fundora Cejas, vecina de la calle 36, entre 21 y 23, escalera 1021, apartamento 5, reparto Fructuoso Rodríguez, municipio… Leer más »

Recomendado para usted

Pago de incremento a pensionados

Sin mayores contratiempos pago de incremento a pensionados

Colocan domo a nuevo tanque en Base de Supertanqueros de Matanzas

Colocan domo a nuevo tanque en Base de Supertanqueros de Matanzas

Unión Eléctrica prevé una afectación máxima de 1630 MW

Unión Eléctrica prevé afectación de 1890 MW

Sobre el autor: Cubadebate

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *