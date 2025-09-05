Transfermóvil supera los 1000 millones de operaciones en 2025

La plataforma de pagos electrónicos Transfermóvil ha superado los 1000 millones de operaciones en lo que va de 2025, lo que representa un crecimiento del 18% en comparación con el año anterior.

De acuerdo con sus estadísticas, cada día se incorporan más de 1,100 nuevos usuarios, consolidando a Transfermóvil como una de las principales herramientas digitales para transacciones financieras en Cuba.

Desde su puesta en marcha, Transfermóvil se ha consolidado como el canal preferido para el pago de servicios básicos, recargas, compras en línea y trámites bancarios, contribuyendo al impulso de la transformación digital en Cuba. Su adopción ha crecido de manera sostenida en los últimos años, en un contexto de incremento del comercio electrónico y la digitalización de la economía.

