Multilente: patrimonio e intimidad según cinco fotógrafos

La exposición colectiva «Multilente», un ejemplo más de la expansión constante del movimiento fotográfico yumurino, quedó inaugurada en la sede de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (Acaa) en Matanzas.

«Multilente» reúne las miradas de cinco fotógrafos aficionados en un recorrido visual que entrelaza patrimonio cultural con intimidad humana en las series «Reflejos», «Ruinas», «Alegría», «Crónicas del vacío» y «Natura», pertenecientes a Ismael Vázquez Pérez, Ronaldo Fritz, Lourdes Abuín Landín, Ailyn Díaz Rivas y Malena Reyes González, respectivamente.

«Este recorrido, tejido con miradas diversas, celebra la poesía que habita tanto en lo monumental como en lo cotidiano, invitándonos a contemplar el mundo a través de múltiples lentes sensibles«, resume la nota curatorial de la M. Sc. Yamila Gordillo.

Ailyn Díaz, por su parte, agradeció a la Acaa por abrirles sus puertas y a Julio César García por impartir el curso donde adquirieron los conocimientos demostrados en la exposición, a la cual definió como un sueño cumplido y el primer paso de un largo camino.

«Multilente» comparte espacio contiguo con la muestra artesanal «Poesía marina»; ambas, en su diálogo técnico y discursivo, dotan a la instalación de un carácter fundacional, pues en ella se gesta el presente y futuro de las artes visuales matanceras.

