La FEU en Matanzas recuerda a Fidel

Como parte del amplio programa de actividades que integran la Jornada Universitaria «Aquí me hago Fidelista» estudiantes y profesores de la Casa de Altos Estudios yumurina, recordaron el 80 aniversario del ingreso del caguairán a la Universidad de La Habana.

«…porque aquí me hice revolucionario, porque aquí me hice martiano y porque aquí me hice socialista» estas palabras coronan el mural que desde hoy, engalana una de las paredes de la Universidad de Matanzas.

La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) se propone homenajear al Líder Indiscutible de la Revolución Cubana en el año de su centenario, así como también promover los valores fidelistas en las nuevas generaciones de profesionales.

Las raíces fuertes del caballo de Juan Gelmán, calan hondo en el corazón de los universitarios cubanos, quienes dedicarán cada logro y triunfo, esfuerzo y entrega durante el curso escolar 2025-2026 a este cubano de talla universal; al reafirmar el compromiso inmortalizado en la frase, de que «Si los jóvenes fallan todo fallará». (Por: Flavia de los Ángeles Contreras Vega, estudiante de periodismo)

