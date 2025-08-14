Fiesta de música y títeres: 31 años cantando con Las Estaciones

Se abrió el telón un agosto y desde entonces la música se volvió cómplice de títeres, danzar con arte entre manos otra forma de decir y transformar, y el histrionismo se salió de moldes convencionales para cautivar, en sus múltiples lenguajes, a grandes y chicos.

Algo más de tres décadas han transcurrido desde que la gran familia de Las estaciones comenzó su travesía en el arte de las tablas, y desde entonces sortear obstáculos no ha sido desafío sino motor impulsor para consolidar un proyecto al que le sobran vidas y sueños.

Con un concierto en la matancera Sala White, en el que vibraron temas emblemáticos de la cancionística infantil y que han acompañado a la agrupación teatral en sus puestas en escena, el afamado y querido grupo matancero celebró su 31 cumpleaños, en una gala que contó con la conducción de su director, Rubén Darío Salazar Taquechel, quien contagió a la multitud con su espíritu de niño y alma noble.

Fotos: Raúl Navarro Fuentes

“Esa búsqueda de diferentes voces y géneros, siempre en función del títere, es lo que nos ha marcado. No ha sido un camino fácil. Ni en la vida ni el teatro nada es fácil: gente que viene y se va, cosas que cambian, unas que no salen bien y otras que salen muy bien, pero uno no debe desmayar”, aseguró el líder en el concierto-performance de aniversario.

“Cuando uno emprende algo que siempre quiso hacer desde niño (yo siempre hice teatro desde que estaba en el círculo infantil) sencillamente tienes en la mano una casa, un tesoro, un compromiso y también una responsabilidad con el público para el cual trabajas, que son las infancias y las familias. Ante eso no hay chance para rendirse ni para desmayar, se descansa para seguir”, enfatizó el director artístico, actor, titiritero y premio nacional de teatro, quien aseguró que ni en los momentos más difíciles, de extenso cortes eléctricos, el grupo ha interrumpido funciones.

“Cuando uno deja de hacer lo que le gusta está perdiendo gran parte de la vida, es como si estuviera muerto, y a mí me gusta mucho vivir. Se avecinan proyectos hermosos, que tienen que ver con la literatura, el mundo de la música (como siempre hacemos) y también con otras personalidades que se acercan a nosotros y nos piden trabajar, realizar proyectos de conjunto”, adelantó Salazar Taquechel.

El homenaje a Teresita Fernández sobresalió como uno de los momentos más conmovedores. Canciones de su autoría como Lo feo, Rani, El ratoncito del farol y Vinagrito, orquestadas por Elvira Santiago, resonaron en las voces de Lucelsy Fernández y demás talentosos intérpretes, que se acompañaron del cuarteto Vida. La presencia de Teresita, figura icónica de la cultura cubana, se percibió en cada nota, en cada melodía susurrada por el público.

“Nos gusta mucho mezclar personas, arte, manifestaciones, soluciones de cómo hacer algo. En el caso del diseño busco siempre que el espectáculo me de ideas visuales que no uso en los espectáculos siguientes. Trato de traicionarme a mí mismo, de reinventarme, de lograr algo renovar y estimulante para mí. Cuando uno se resume haciendo el mundo que lleva dentro se repite un poco, pero si te motivas con la obra de Sosa Bravo o del impresionismo francés, se convierten en puntos de partida para entender un idioma diferente, y se convierten en otras maneras de hacer y decir”, refirió el también premio nacional de teatro, Zenén Calero Medina.

Con 31 años cantando con Las Estaciones se celebró la resiliencia, creatividad y entrega desmedida de uno de los grupos teatrales insignes de Matanzas, faro cultural que demuestra cuanto se puede hacer con constancia y corazón.

Lea también